Президентка Молдови прибула до України з офіційним візитом

Президентка Молдови Мая Санду прибула з офіційним візитом до України, під час якого проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у пам’ятних заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Про це Мая Санду повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Під час візиту сторони обговорять двосторонню співпрацю, а також безпекову ситуацію в регіоні. Окрім цього, Санду відвідає Чорнобиль для вшанування жертв аварії на Чорнобильської АЕС.

Президентка наголосила, що катастрофа стала глобальним уроком для всього світу, адже її наслідки вийшли далеко за межі однієї країни.

"Арка, зведена над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом. Сьогодні нам потрібні така сама єдність і рішучість – щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова – поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати", – зазначила Санду.