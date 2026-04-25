Офіс Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем’єр-міністр доручив Армії оборони Ізраїлю завдавати “потужних ударів” по цілях “Хезболли” в Лівані, передає The Times of Israel.

У короткій заяві зазначається, що рішення ухвалили після того, як угруповання сьогодні запустило ракети та безпілотники по півночі Ізраїлю і по ізраїльських військах, розміщених на півдні Лівану.

Зазначається, що з моменту перемир’я “Хезболла” здійснює кілька атак на день по ізраїльських силах у південному Лівані, заявляючи, що діє у відповідь на нібито порушення режиму припинення вогню з боку Ізраїлю.