Офіс Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем’єр-міністр доручив Армії оборони Ізраїлю завдавати “потужних ударів” по цілях “Хезболли” в Лівані, передає The Times of Israel.
У короткій заяві зазначається, що рішення ухвалили після того, як угруповання сьогодні запустило ракети та безпілотники по півночі Ізраїлю і по ізраїльських військах, розміщених на півдні Лівану.
Зазначається, що з моменту перемир’я “Хезболла” здійснює кілька атак на день по ізраїльських силах у південному Лівані, заявляючи, що діє у відповідь на нібито порушення режиму припинення вогню з боку Ізраїлю.
- Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про продовження на три тижні перемир'я Ізраїлю і Лівану. Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном було початково оголошено 16 квітня на десятиденний термін.