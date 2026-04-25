400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ГоловнаСвіт

Нетаньягу на тлі “перемир’я” наказав армії завдавати “потужних ударів” по цілях “Хезболли” в Лівані

Рішення ухвалили після сьогоднішньої атаки “Хезболли” по півночі Ізраїлю.

Офіс Беньяміна Нетаньягу повідомив, що прем’єр-міністр доручив Армії оборони Ізраїлю завдавати “потужних ударів” по цілях “Хезболли” в Лівані, передає The Times of Israel. 

У короткій заяві зазначається, що рішення ухвалили після того, як угруповання сьогодні запустило ракети та безпілотники по півночі Ізраїлю і по ізраїльських військах, розміщених на півдні Лівану.

Зазначається, що з моменту перемир’я “Хезболла” здійснює кілька атак на день по ізраїльських силах у південному Лівані, заявляючи, що діє у відповідь на нібито порушення режиму припинення вогню з боку Ізраїлю.

  • Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про продовження на три тижні перемир'я Ізраїлю і Лівану. Режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном було початково оголошено 16 квітня на десятиденний термін.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies