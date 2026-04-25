Міністр закордонних справ Ірану зустрічається з посередниками в Пакистані перед прибуттям посланців США

Головний дипломат Ірану зустрічається з посередниками в Пакистані перед прибуттям посланців США, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що перспективи прямих переговорів щодо припинення восьмитижневої війни, що вирує світову економіку, залишаються незначними.

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі зустрінеться лише з пакистанськими чиновниками, щоб передати “спостереження” Ірану, без запланованих переговорів з делегацією США, повідомив у суботу речник іранського МЗС.

Раніше стало відомо, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Пакистану для проведення переговорів з іранською делегацією після того, як Тегеран нібито зробив запит на зустріч.

Арагчі раніше писав у соціальних мережах, що метою його поїздки є консультації з партнерами з двосторонніх питань. Він зустрівся з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром та прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом.

Офіс Арагчі утримався від того, щоб представляти зустрічі як посередництво з боку пакистанських чиновників, які сприяли першому раунду переговорів у столиці Ісламабаді двома тижнями раніше. Цей раунд не призвів до угоди.