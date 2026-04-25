Міністр закордонних справ Ірану зустрічається з посередниками в Пакистані перед прибуттям посланців США

Головний дипломат Ірану зустрічається з посередниками в Пакистані перед прибуттям посланців США, пише Bloomberg.
Видання зазначає, що перспективи прямих переговорів щодо припинення восьмитижневої війни, що вирує світову економіку, залишаються незначними.
Міністр закордонних справ Аббас Арагчі зустрінеться лише з пакистанськими чиновниками, щоб передати “спостереження” Ірану, без запланованих переговорів з делегацією США, повідомив у суботу речник іранського МЗС.
Раніше стало відомо, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер вирушать до Пакистану для проведення переговорів з іранською делегацією після того, як Тегеран нібито зробив запит на зустріч.
Арагчі раніше писав у соціальних мережах, що метою його поїздки є консультації з партнерами з двосторонніх питань. Він зустрівся з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром та прем'єр-міністром Шехбазом Шаріфом.
Офіс Арагчі утримався від того, щоб представляти зустрічі як посередництво з боку пакистанських чиновників, які сприяли першому раунду переговорів у столиці Ісламабаді двома тижнями раніше. Цей раунд не призвів до угоди.
- Зустрічі в Ісламабаді відбулися на тлі посилення тиску США на Ісламську Республіку та тривалої морської блокади. Блокада спрямована на те, щоб змусити Тегеран погодитися на переговори, аби покласти край війні, яка вже забрала життя понад 5000 людей, переважно в Ірані.
- Трамп наказав ВМС США стріляти по будь-якому судну, яке ставить міни в Ормузькій протоці, після того, як військові перехопили два нафтові супертанкери, які намагалися обійти блокаду.
- З огляду на обмеження, введені окремо США та Іраном, стратегічний водний шлях, через який до війни проходила п'ята частина світового обсягу нафти та зрідженого природного газу, залишається заблокований.