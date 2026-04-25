Сторони також домовилися про контракт на модернізацію ракетних систем компанією MBDA.

Франція та Греція поновили свій оборонний пакт, зміцнивши свій альянс, пише Bloomberg.

Дві країни домовилися продовжити свою оборонну угоду, вперше підписану у 2021 році, ще на п'ять років, а потім автоматично поновлювати її.

Уряди двох країн також підписали низку інших угод, зокрема про посилення співпраці у зовнішній політиці, а також спільну декларацію про наміри щодо встановлення співпраці в галузі ядерних технологій.

Сторони також домовилися про контракт на модернізацію ракетних систем компанією MBDA та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки семи проектів вітрової енергетики в центральній Греції.

“Франко-грецькі відносини є живою ілюстрацією потреби європейців купувати більше європейського, виробляти більше європейського, впроваджувати більше європейських інновацій”, – заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах у суботу.