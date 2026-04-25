Франція та Греція поновили свій оборонний пакт, зміцнивши свій альянс, пише Bloomberg.
Дві країни домовилися продовжити свою оборонну угоду, вперше підписану у 2021 році, ще на п'ять років, а потім автоматично поновлювати її.
Уряди двох країн також підписали низку інших угод, зокрема про посилення співпраці у зовнішній політиці, а також спільну декларацію про наміри щодо встановлення співпраці в галузі ядерних технологій.
Сторони також домовилися про контракт на модернізацію ракетних систем компанією MBDA та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки семи проектів вітрової енергетики в центральній Греції.
“Франко-грецькі відносини є живою ілюстрацією потреби європейців купувати більше європейського, виробляти більше європейського, впроваджувати більше європейських інновацій”, – заявив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Афінах у суботу.
- Питання посилення оборонного потенціалу стало набагато більш критичним в останні роки. Вторгнення Росії в Україну та війна в Ірані стали екзистенційними викликами для Європейського Союзу, особливо на тлі все більшої невизначеності щодо трансатлантичних зв'язків та погроз США щодо їхнього можливого виходу з блоку НАТО.