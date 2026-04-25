Зеленський в Азербайджані зустрівся із експертною командою, яка ділиться досвідом щодо захисту неба

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українською експертною командою, яка в Азербайджані ділиться досвідом та експертизою в захисті неба й об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави заслухав доповідь про перші результати роботи. Українські експерти доповіли, що працюють у межах міжнародної програми оборонного співробітництва, яку ініціювала Україна, надають експертизу щодо захисту критичної та цивільної інфраструктури від повітряних атак, аналізують наявні спроможності й напрацьовують подальші напрями співпраці.

Володимир Зеленський подякував українським спеціалістам за виконання їхньої важливої місії. Президент наголосив, що Україна продовжить розширювати співробітництво з партнерами у сфері захисту від дронів та інших повітряних загроз.