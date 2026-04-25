Денис Шмигаль обговорив із міністром енергетики Литви підготовку України до наступної зими

До 40-х роковин Чорнобильської катастрофи міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із литовським колегою Жигімантасом Вайчюнасом.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Провів зустріч із Міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом. Вдячний за візит в Україну до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи. Також подякував за відвідування одного з енергетичних об'єктів, неодноразово атакованого росією", – ідеться у повідомленні.

Україна цінує енергетичну допомогу Литви. Загалом від литовських партнерів надійшло 356 вантажів вагою 6 тис. тонн. Серед поставленого силові трансформатори та багато іншого обладнання.

Ще €5,7 млн Литва передала до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти були спрямовані на закупівлю важливого устаткування для відновлення тепломереж.

Міністри обговорили передачу обладнання з декомісованих литовських станцій. Денис Шмигаль подякував за вже отримані вантажі.

"Обговорили питання підготовки до зими, захисту енергетичної системи та важливість залучення українського досвіду у роботі європейських інституцій. Литва має компанії та експертизу, які можуть допомогти в цьому напрямку.

Литва залишається нашим надійним і стратегічним партнером. Дякуємо за всю надану підтримку, яка допомогла нам вистояти вже три важких зими", – наголошує Шмигаль.