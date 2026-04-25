Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Денис Шмигаль обговорив із міністром енергетики Литви підготовку України до наступної зими

Також міністри обговорили захист енергосистеми України.

Денис Шмигаль і Жигімантас Вайчюнас
Фото: Денис Шмигаль

До 40-х роковин Чорнобильської катастрофи міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із литовським колегою Жигімантасом Вайчюнасом. 

Про це Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Провів зустріч із Міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом. Вдячний за візит в Україну до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи. Також подякував за відвідування одного з енергетичних об'єктів, неодноразово атакованого росією", – ідеться у повідомленні.

Україна цінує енергетичну допомогу Литви. Загалом від литовських партнерів надійшло 356 вантажів вагою 6 тис. тонн. Серед поставленого силові трансформатори та багато іншого обладнання.

Ще €5,7 млн Литва передала до Фонду підтримки енергетики. Ці кошти були спрямовані на закупівлю важливого устаткування для відновлення тепломереж.

Міністри обговорили передачу обладнання з декомісованих литовських станцій. Денис Шмигаль подякував за вже отримані вантажі.

"Обговорили питання підготовки до зими, захисту енергетичної системи та важливість залучення українського досвіду у роботі європейських інституцій. Литва має компанії та експертизу, які можуть допомогти в цьому напрямку.

Литва залишається нашим надійним і стратегічним партнером. Дякуємо за всю надану підтримку, яка допомогла нам вистояти вже три важких зими", – наголошує Шмигаль.

Читайте також
