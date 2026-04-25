ЦПД: Росія відкриває в Республіці Того «русскій дом» для вербування та дезінформації

Росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював «Російський дім» у Республіці Того.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відкрили установу організація «Россотруднічєство» разом із АНО «Євразія». Кремль переконує, що це гуманітарний проєкт для вивчення мови та культури, проте насправді установа має стати пілотним майданчиком для розгортання цілої мережі подібних центрів по всьому світу, зауважив ЦПД.

У Центрі зазначили, що Росія намагається нав’язати африканським країнам ілюзію «спільного історичного досвіду», використовуючи антиколоніальні гасла для виправдання своєї агресії проти України. Такі центри стають основними точками поширення дезінформації про війну та дискредитації Заходу на континенті, де зараз уже діють 24 подібні установи.

Крім інформаційної війни, «русскіє дома» виконують і цілком практичні завдання для російського війська. Досвід інших африканських держав показує, що ці заклади часто використовують для прихованого вербування іноземців до лав армії РФ. Громадянам пропонують нібито вигідне працевлаштування або стажування, що зрештою перетворюється на залучення до участі в бойових діях.