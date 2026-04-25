«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЦПД: Росія відкриває в Республіці Того «русскій дом» для вербування та дезінформації

Кремль переконує, що це нібито гуманітарний проєкт для вивчення мови та культури.

Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював «Російський дім» у Республіці Того.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

Відкрили установу організація «Россотруднічєство» разом із АНО «Євразія». Кремль переконує, що це гуманітарний проєкт для вивчення мови та культури, проте насправді установа має стати пілотним майданчиком для розгортання цілої мережі подібних центрів по всьому світу, зауважив ЦПД.

У Центрі зазначили, що Росія намагається нав’язати африканським країнам ілюзію «спільного історичного досвіду», використовуючи антиколоніальні гасла для виправдання своєї агресії проти України. Такі центри стають основними точками поширення дезінформації про війну та дискредитації Заходу на континенті, де зараз уже діють 24 подібні установи.

Крім інформаційної війни, «русскіє дома» виконують і цілком практичні завдання для російського війська. Досвід інших африканських держав показує, що ці заклади часто використовують для прихованого вербування іноземців до лав армії РФ. Громадянам пропонують нібито вигідне працевлаштування або стажування, що зрештою перетворюється на залучення до участі в бойових діях.

Читайте також
