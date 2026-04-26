Унаслідок російської агресії на Харківщині пошкоджена інфраструктура, є поранені

Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані обстріли населених пунктів Харківської області. Під ворожими обстрідами опинилися 18 громад, постраждали четверо цивільних.

Про це повідомив начальник Олег Синєгубов.

У Богодухові поранення отримав 56-річний чоловік. У селищі Ківшарівка Куп’янської громади постраждала 75-річна жінка. Ще двоє людей — 37-річний чоловік та 32-річна жінка — зазнали травм у селі Руська Лозова Дергачівської громади.

Російські війська активно застосовували різні види озброєння. Зафіксовано удари двома керованими авіабомбами, 14 безпілотниками типу «Герань-2», 10 БПЛА типу «Молнія», трьома FPV-дронами, а також 25 безпілотниками, тип яких наразі встановлюється.

Унаслідок атак зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури:

Богодухівський район: пошкоджено підприємство, два приватні будинки, гараж, електромережі, два автомобілі та склад фермерського господарства;

Куп’янський район: зруйновано три приватні будинки;

Ізюмський район: пошкоджено навчальний заклад у Балаклії;

Харківський район: зазнали руйнувань кілька приватних будинків та автомобіль;

Чугуївський район: пошкоджено житловий будинок та електромережі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 175 людей. Від початку його роботи там зареєстрували вже понад 30 тисяч осіб.