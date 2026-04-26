На Херсонщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

Також окупанти понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували цивільну, соціальну та критичну інфраструктуру Херсонської області.

Окупанти продовжують бити по критичній та соціальній інфраструктурі регіону.

