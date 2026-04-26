На Херсонщині через російські обстріли постраждали семеро цивільних

Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували цивільну, соціальну та критичну інфраструктуру Херсонської області.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро цивільних.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки.
Також окупанти понівечили складське приміщення, фермерське господарство, автозаправну станцію, стільникову вежу, вантажівку та приватні автомобілі.
Через російську агресію 7 людей дістали поранення.