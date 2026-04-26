Цієї ночі бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі чорноморського флоту Росії в місті Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" (АР Крим, ТОТ України).

Про це повідомляє СБУ і надає фото.

Внаслідок ударів безпілотників Служби безпеки України уражено:

Великий десантний корабель ВМФ рф «Ямал»;

Великий десантний корабель ВМФ рф «Фільченков»;

Корабель-розвідник «Іван Хурс»;

Навчальний центр чф рф «Лукомка»;

Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 «Мис-М1»;

Літак МіГ-31 на аеродромі «Бельбек»;

Техніко-експлуатаційну частину аеродрому «Бельбек».

Фото: СБУ

"Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки. Ця робота буде продовжуватися доти, доки росія не припинить агресію проти нашої держави", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, що 18 квітня бійці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ провели операцію, під час якої було уражено одразу три військові кораблі РФ в Криму.