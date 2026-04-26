Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону.

Про це під час засідання Енергетичного Рамштайну повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Глава Міненергетики наголошує, підготовка до наступної зими є ключовим викликом.

"Наші пріоритети чітко визначені: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів", – зазначає Шмигаль.

Українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

"Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти", – каже він.

Ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 млн євро.

"Щиро вдячний за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. Кожен внесок важливий. Кожен внесок має значення. Кожен внесок дає результат", – додає Денис Шмигаль.