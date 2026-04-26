В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Шмигаль: Україна шукає €5,4 млрд на підготовку до опалювального сезону

Наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 млн євро.

Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону. 

Про це під час засідання Енергетичного Рамштайну повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Глава Міненергетики наголошує, підготовка до наступної зими є ключовим викликом.

"Наші пріоритети чітко визначені: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів", – зазначає Шмигаль.

Українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. 

"Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти", – каже він.

Ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим.  Наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 млн євро.

"Щиро вдячний за високий рівень солідарності, яку партнери продовжують демонструвати. Кожен внесок важливий. Кожен внесок має значення. Кожен внесок дає результат", – додає Денис Шмигаль.

﻿
Читайте також
