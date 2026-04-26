Шмигаль: Партнери виділили ще 100 млн євро на відновлення енергетики України

Міністр енергетики підбив підсумки Енергетичного Рамштайну, який провели у Києві. 

Партнери оголосили про додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України на суму близько 100 млн євро.

Про це під час Третього енергетичного Рамштайну (Ukraine energy coordination group) повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає кореспондент Lb.ua.

Ресурси фонду вже розподілили, зазначив урядовець. Тому Україна закликає партнерів до нових внесків. Загалом на підготовку до наступного опалювального сезону державі знадобиться 5,4 млрд євро. 

"Це демонструє новий рівень єдності та довіри до України. Ми вдячні за ті внески, що були озвучені. В рамках фонду впроваджується новий інструмент — стратегічні резерви на випадок надзвичайних ситуацій для енергетичного сектору. Також сфери діяльності фонду найближчим часом буде розширено. До неї відключають значну кількість додаткових отримувачів допомоги з муніципального сектору", - сказакв Шмигаль. 

Під час минулого опалювального сезону Росія пошкодила 9 ГВт української генерації електроенергії. Мова здебільшого про теплові та гідроелектростанції, повідомив міністр енергетики. 

Він зазначив, що взимку Україна могла покрити близько половини потреб країни у електроенергії. 

До наступного опалювального сезону держава хоче додати у систему 6.5 ГВт генераторації. Ключова потужність припаде на відновлені ТЕС та ГЕС. Водночас Кабмін планує побудувати 2 ГВТ нової потужності, базою для якої будуть газові установки. 

Держава також прагне посилити фізичний захист критичної інфраструктури. Підготувати до зими системи опалення у містах. 

"Кожна теплова станція, газовидобувна інфраструктура та система постачання були під атаками. Жоден значний обʼєкт в Україні не залишився недоторканим. Навіть з рекордним імпортом електроенергії цієї зими ми стикнулися з масивним дефіцитом потужності, що склав 6 ГВт", — сказав Шмигаль. 

Росія прагнула колапсу української енергетики, однак цього не сталося з кількох причин, додав міністр енергетики. Зокрема, завдяки героїзму українських енергетиків, підтримці західних партнерів та вдалій координації всередині країни. 

Нагадаємо, США зацікавлені у добудові реакторів на Хмельницькій АЕС. На думку представників американського Міненерго, потенціал України дозволяє у перспективі реалізувати на місці весь цикл виробництва ядерного палива: від видобутку до збагачення та переробки. 

