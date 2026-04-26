Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Міненерго і МАГАТЕ підписали Меморандум про відбудову та розвиток ядерної енергетики України

Документ розширює рамку співпраці у сфері відновлення енергетичної інфраструктури та розвитку ядерного сектору.

Рафаель Гроссі і Деним Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Міненерго спільно з МАГАТЕ співпрацюватимуть у відбудові та розвитку ядерної енергетики України. Підписано Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Відповідний Меморандум Денис Шмигаль підписав сьогодні з Гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі

Документ розширює рамку співпраці у сфері відновлення енергетичної інфраструктури та розвитку ядерного сектору. 

Зокрема в таких напрямках:

  • модернізація АЕС та об’єктів Чорнобильської зони
  • відновлення електромережевої інфраструктури, критичної для ядерної безпеки
  • сприяння будівництву нових енергоблоків, зокрема на Хмельницькій АЕС
  • підтримка інституційної реструктуризації НАЕК "Енергоатом".

"Під час зустрічі Рафаель Гроссі передав унікальну методологію щодо функціонування атомних станцій під час війни. Про це ми домовилися у липні минулого року. Цей унікальний документ МАГАТЕ стане основою світового досвіду і допоможе уникнути можливих катастроф", – каже глава міненергетики.

Окремо Шмигаль подякував МАГАТЕ за передачу двох автомобілів швидкої медичної допомоги для потреб Південноукраїнської АЕС та Чорнобильської АЕС. Це посилить спроможності реагування на надзвичайні ситуації.

"Дякую Рафаелю Гроссі за візит у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи та за всю надану підтримку", – підкреслює Денис Шмигаль.

Читайте також
