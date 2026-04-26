Міненерго і МАГАТЕ підписали Меморандум про відбудову та розвиток ядерної енергетики України

Міненерго спільно з МАГАТЕ співпрацюватимуть у відбудові та розвитку ядерної енергетики України. Підписано Меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Відповідний Меморандум Денис Шмигаль підписав сьогодні з Гендиректором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Документ розширює рамку співпраці у сфері відновлення енергетичної інфраструктури та розвитку ядерного сектору.

Зокрема в таких напрямках:

модернізація АЕС та об’єктів Чорнобильської зони

відновлення електромережевої інфраструктури, критичної для ядерної безпеки

сприяння будівництву нових енергоблоків, зокрема на Хмельницькій АЕС

підтримка інституційної реструктуризації НАЕК "Енергоатом".

"Під час зустрічі Рафаель Гроссі передав унікальну методологію щодо функціонування атомних станцій під час війни. Про це ми домовилися у липні минулого року. Цей унікальний документ МАГАТЕ стане основою світового досвіду і допоможе уникнути можливих катастроф", – каже глава міненергетики.

Окремо Шмигаль подякував МАГАТЕ за передачу двох автомобілів швидкої медичної допомоги для потреб Південноукраїнської АЕС та Чорнобильської АЕС. Це посилить спроможності реагування на надзвичайні ситуації.

"Дякую Рафаелю Гроссі за візит у 40-ві роковини Чорнобильської катастрофи та за всю надану підтримку", – підкреслює Денис Шмигаль.