Заява Єврокомісії: РФ повинна припинити атаки по українській енергетиці та повернути ЗАЕС

У 40-ву річницю Чорнобильської катастрофи Єврооюз закликав Росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це йдеться у спільній заяві Європейської комісії та Високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

У ЄС наголосили, що аварія на Чорнобильська АЕС стала однією з наймасштабніших ядерних катастроф в історії людства. Її реальні наслідки, які тривалий час приховувалися радянською владою, з часом стали очевидними для світу.

"До сьогодні її спадщина залишається суворим нагадуванням про те, що ядерна безпека залежить від прозорості, надійних гарантій та міжнародної співпраці", — йдеться у заяві.

В ЄС заявили, що російські атаки на новий захисний конфайнмент Чорнобильської АЕС підривають багаторічні міжнародні зусилля та інвестиції обсягом близько 2,1 млрд євро, спрямовані на мінімізацію наслідків катастрофи.

В Єврокомісії наголошують, що незаконна окупація Запорізької АЕС, найбільшого ядерного об’єкта в Європі, суттєво підвищує ризики для життя людей і довкілля.

Систематичні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру ставлять під загрозу стабільне електропостачання, необхідне для безпечної роботи атомних станцій.

Європейський Союз закликав Росію припинити всі удари по ядерних об’єктах в Україні та дотримуватися міжнародних принципів ядерної безпеки під час збройних конфліктів.

У заяві наголошується, що Росія має нести відповідальність за створення загроз ядерній безпеці, компенсувати завдані збитки та повернути повний контроль над Запорізькою АЕС Україні.

ЄС також закликав міжнародну спільноту посилити підтримку України, зокрема у відновленні та ремонті Чорнобильського об’єкта. Окремо відзначено ініціативу G7 щодо обговорення ремонту укриття ЧАЕС на майбутній зустрічі як важливий крок для глобальної безпеки.