МЗС України: Не треба чекати на новий Чорнобиль, потрібно зупинити ядерний шантаж Росії

Необхідно повністю ізолювати російську атомну галузь, запровадити санкції проти "Росатома" та обмежити права агресора в МАГАТЕ.

З нагоди 40-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС у Міністерстві закордонних справ України закликали світ зупинити ядерний шантаж з боку Росії.

Про це ідеться у заяві МЗС.

У МЗС зазначають, 40 років тому, 26 квітня 1986 року, світ здригнувся від найбільшої техногенної катастрофи в історії людства — аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні свіи вшановує пам'ять жертв цієї трагедії та героїзм тих, хто став на шляху невидимої смерті.

Чорнобиль — це не лише історія про технічний збій; це вирок радянській системі, побудованій на злочинах та клінічній брехні, яку сучасна Росія намагається відродити сьогодні.

Масштаб катастрофи був безпрецедентним: рівень радіації у зруйнованому реакторі сягав 20 тисяч рентгенів, тоді як смертельна доза становить лише 500 рентгенів протягом п'яти годин. Викид ізотопів у 30 разів перевищував потужність бомби, скинутої на Хіросіму.

Понад 300 тисяч людей назавжди залишили свої домівки, а загалом впливу радіації зазнали 8,5 мільйонів людей у країнах Європи.

Зона відчуження за площею дорівнює Люксембургу, а територія в радіусі 10 км навколо станції залишатиметься небезпечною протягом 20 тисяч років, – додають у МЗС.

"Радянський режим винен не лише в порушенні протоколів безпеки, що призвело до аварії. Справжнім злочином стало свідоме замовчування: світ не знав про катастрофу щонайменше два дні, а власних громадян влада тримала в невіданні тижнями. 1 травня 1986 року, коли радіація вже була всюди, тисячі людей у Києві змусили вийти на святкову демонстрацію", – наголошують у відомстві.

"Сьогодні Москва продовжує цю традицію брехні, використовуючи ядерні об’єкти як інструмент шантажу. Росія не винесла уроків — вона перетворила ядерну небезпеку на зброю. 40-ві роковини — час пошани для наших героїв. Ми вшановуємо подвиг близько 600 тисяч ліквідаторів, які ціною власного здоров’я врятували світ", – ідеться у заяві.

У відомстві підкреслюють, сьогодні в Україні з’явилося нове покоління героїв енергетики та працівники АЕС.

Взимку 2025–2026 років під час масованих російських атак українські атомники в екстремальних умовах утримували контроль над реакторами після аварійних зупинок, спричинених ударами по підстанціях та прольотами дронів. Завдяки їхньому професіоналізму Європа знову була врятована від катастрофи, на межі якої опинився континент.

"Актом особливого варварства став удар російського дрона "Герань-2" по Новому безпечному конфайнменту у лютому 2025 року. Було пошкоджено зовнішню та внутрішню оболонки Арки, яка захищає зруйнований четвертий енергоблок, та виведено з ладу систему основного крана.

Україна вітає лідерство Франції, зусилля Групи семи, ЄБРР та ЄС задля відновлення цієї унікальної споруди. Ми очікуємо на конкретні зобов'язання під час Міжнародної донорської конференції, що відбудеться в Києві 26 квітня 2026 року.

Наш заклик у цей день простий: час зупинити ядерний шантаж. Ми звертаємося до всіх держав, які цінують глобальну стабільність. Ваша роль у посиленні тиску на агресора є критичною. Світова спільнота має довести, що вона засвоїла уроки 1986 року.

Необхідно повністю ізолювати російську атомну галузь, запровадити санкції проти «Росатома» та обмежити права агресора в МАГАТЕ. Україна пропонує поправки до статуту Агентства, які дозволять обмежувати права держав-агресорів, що порушують принципи ядерної безпеки.

Росія має негайно повернути контроль над Запорізькою АЕС її законному оператору — Україні.

Крім того, кожна додаткова система та ракета для ППО, що зокрема прикривають українські АЕС, — це гарантія спокою європейських міст.

Не треба чекати на новий Чорнобиль. Необхідно діяти зараз, щоб захистити життя", — наголосили у заяві.