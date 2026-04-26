Генштаб: від початку доби росіяни більше 50 разів атакували позиції Сил оборони

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Будки, Коренок, Товстодубове, Старикове, Студенок, Іскрисківщина, Нескучне.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції Сил оборони, здійснив 25 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

ворог тричі наступав у бік населених пунктів Олександроград, Хороше та Злагода. Один бій триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Лісне, Самійлівка, Новоселівка, Гуляйпільське та Долинка.

На Оріхівському напрямку противник один раз штурмував позиції наших оборонців в районі Степового. Під ворожими На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби ворог двічі здійснював штурмові дії в напрямках населених пунктів Стариця та Землянки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка та Кучерівка.

На Лиманському напрямку з початку доби відбулися п’ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Діброва та Лиман. Одне боєзіткнення досі триває.На Слов’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Два боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку авіаударами опинилися Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка та Комишуваха.

Дві ворожі спроби просунутися вперед зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається.