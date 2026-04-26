Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені: рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Черкасах загинула людина - дерево впало на квадроцикл під час руху.

Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину. Знеструмлено 1121 населений пункт. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки.

Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі.