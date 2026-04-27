Розвідка оприлюднила деталі нової крилатої ракети РФ С-71К «Ковьор»

Українська розвідка в розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» оприлюднила інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу нової крилатої авіаційної ракети противника С-71К «Ковьор».

Як розповіли у ГУР МО України, після публікації структури кооперації підприємств з виробництва винищувачів Су-57, воєнна розвідка розкрила деталі нового засобу ураження, розробленого «Об’єднаною авіабудівною компанією» (ОАК) саме під цю платформу.

Росіяни вперше застосували нову ракету наприкінці минулого року. Схоже, вона є першими спробами ОАК в ракетобудуванні. У якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів. Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів, а також систему живлення

Переважна більшість електронної компонентної бази – іноземного походження: американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського виробництва.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ «РЕЙНОЛЬДС», що входить до складу «Об’єднаної авіабудівної корпорації». Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі ворог розглядає можливість застосування ракети з БпЛА С-70 «Охотнік».

У ГУР наголошують, що збереження доступу до іноземних технологій та компонентів дозволяє державі-агресору розробляти нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.

Розвідка наголошує, що продовжує системну роботу з викриття технологічної бази російського ВПК та закликає до посилення санкційного тиску з метою обмеження спроможностей агресора до ведення війни.