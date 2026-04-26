Катер перебував у водах РФ приблизно через 15 хвилин, після чого екіпажу вдалося повернутися.

У неділю, 26 квітня, патрульний катер Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово опинився у російських водах річки Нарви через технічну несправність, однак згодом самостійно повернувся.

Інцидент стався близько 12:10 поблизу міста Нарва-Йиесу. На катері M-32, який перебував на чергуванні, виникла технічна проблема, внаслідок чого судно з екіпажем із трьох осіб віднесло течією та сильним вітром до територіальних вод РФ.

Як пояснив представник Ідаської префектури Сільвер Пялсінг, утримати катер на місці не вдалося навіть після скидання якоря через складні погодні умови.

Про інцидент оперативно повідомили російську прикордонну службу.

Зазначається, що приблизно через 15 хвилин екіпажу вдалося відновити контроль над судном і повернути його до естонських вод.