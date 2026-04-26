ГоловнаСвіт

Естонський прикордонний катер через несправність опинився у російських водах, – ЗМІ

Катер перебував у водах РФ приблизно через 15 хвилин, після чого екіпажу вдалося повернутися.

Річка Нарва
Фото: ERR

У неділю, 26 квітня, патрульний катер Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії тимчасово опинився у російських водах річки Нарви через технічну несправність, однак згодом самостійно повернувся.

Про це повідомляє ERR.

Інцидент стався близько 12:10 поблизу міста Нарва-Йиесу. На катері M-32, який перебував на чергуванні, виникла технічна проблема, внаслідок чого судно з екіпажем із трьох осіб віднесло течією та сильним вітром до територіальних вод РФ.

Як пояснив представник Ідаської префектури Сільвер Пялсінг, утримати катер на місці не вдалося навіть після скидання якоря через складні погодні умови.

Про інцидент оперативно повідомили російську прикордонну службу.

Зазначається, що приблизно через 15 хвилин екіпажу вдалося відновити контроль над судном і повернути його до естонських вод.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies