ГоловнаСвіт

​Зеленський: три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі

Внески складуть 350-400 млн євро. 

​Зеленський: три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив про долучення на саміті Європейського союзу на Кіпрі трьох країн до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Які саме країни, Зеленський не уточнив. 

"Ми вдячні трьом країнам – ми домовилися, що це буде не публічна інформація, щодо яких конкретно країн – і три країни долучились до програми PURL під час Кіпру, на загальну суму десь 350-400 млн євро", – сказав він. 

  • Схема PURL передбачає закупівлю озброєння виробництва США за кошти країн НАТО та інших союзників для потреб ЗСУ. 
  • На засіданні «Рамштайну» 15 квітня кілька країн-партнерів оголосили про нові фінансові внески до PURL, які дозволять закупити додаткові американські ракети для систем ППО. Це Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies