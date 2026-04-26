​Зеленський: три країни долучилися до PURL під час саміту ЄС на Кіпрі

Президент Володимир Зеленський повідомив про долучення на саміті Європейського союзу на Кіпрі трьох країн до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL) для оперативного закриття пріоритетних потреб Сил оборони.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Які саме країни, Зеленський не уточнив.

"Ми вдячні трьом країнам – ми домовилися, що це буде не публічна інформація, щодо яких конкретно країн – і три країни долучились до програми PURL під час Кіпру, на загальну суму десь 350-400 млн євро", – сказав він.