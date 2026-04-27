В Україні сьогодні є знеструмлення через обстріли та негоду

Українців просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

Станом на ранок 27 квітня в Україні є знеструмлення через російські обстріли та негоду.

Про це повідомили в Укренерго.

Внаслідок російських дронових атак на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Чернігівській і Херсонській областях.

Відновлювальні роботи почалися скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Через сильні пориви вітру та грози повністю або частково знеструмлені понад 700 населених пунктів у 19 регіонах України. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній.

Споживання електроенергії знизилось. Станом на 09:30 його рівень був на 4,2% нижчим, ніж в цей час у п’ятницю. Причина змін – сонячна погода на всій території України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Також на рівень споживання електроенергії впливає значна кількість знеструмлених населених пунктів внаслідок негоди.

Вчора, 26 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,1% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина змін – суттєве похолодання на всій території України.

В Укренерго зазначають, що, враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Варто обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому потрібно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах конкретних обленерго.