Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заочно повідомили про підозру російському адміралу, який наказав ударити по Придніпровській ТЕС у 2022 році

Перебуваючи на посаді командира з’єднання, капітан 1-го рангу Володимир Кузьмін віддав наказ на обстріл енергооб’єкта крилатими ракетами морського базування “Калібр-НК”.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського контрадмірала Володимира Кузьміна – колишнього командира 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби. 

Як встановило розслідування, у жовтні 2022 року він організував прицільний повітряний удар по Придніпровській тепловій електростанції на Дніпропетровщині.

Перебуваючи на посаді командира з’єднання, капітан 1-го рангу Кузьмін віддав наказ на обстріл енергооб’єкта крилатими ракетами морського базування “Калібр-НК”.

За даними слідства, рашисти атакували українську ТЕС з російського фрегата “Адмірал Макаров”, що перебував в акваторії Чорного моря. Метою ворожого удару було знеструмлення більшої частини Дніпра, насамперед житлової забудови, шкіл, лікарень та іншої соціальної інфраструктури прифронтового міста.

Невдовзі після обстрілу цивільного енергооб’єкта кремль заохотив Кузьміна присвоєнням чергового звання – контрадмірал.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти зловмисника і притягнути його до відповідальності.

