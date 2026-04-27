Упродовж минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає”, – зазначив він.

Зеленський додав, що українська система протиповітряної оборони демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%.

“І потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. Кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура”, – підкреслив президент.