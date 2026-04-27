Минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів і майже 1400 КАБів

Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів.

«Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає», – написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

Україська система протиповітряної оборони демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%.

За словами Зеленського, потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики.

Він зазначив, зо кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.