ГоловнаСуспільствоВійна

Минулого тижня РФ випустила по Україні близько 1900 ударних дронів і майже 1400 КАБів

ППО збиває понад 90% безпілотників. 

БпЛА"Гєрань-3" серії "У", ілюстративне фото
Фото: ГУР

Упродовж минулого тижня Росія випустила по Україні близько 1900 ударних дронів, майже 1400 керованих авіаційних бомб і близько 60 ракет різних типів. 

«Це підкреслює, наскільки вчасними є нові внески партнерів до програми PURL, а також схвалення 20-го санкційного пакета ЄС та європейського пакета підтримки в 90 млрд євро на Кіпрі. Дякую всім партнерам, хто допомагає», – написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський. 

Україська система протиповітряної оборони демонструє дуже високий відсоток збиття дронів – понад 90%. 

За словами Зеленського, потрібно працювати над тим, щоб цей відсоток постійно зростав, і не лише у збитті дронів, а й балістики. 

Він зазначив, зо кожна додаткова поставка ракет до ППО – це врятовані люди, краще захищені міста й критична інфраструктура.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies