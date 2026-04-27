Російський дрон атакував підприємство залізничної інфраструктури на Полтавщині

Сьогодні, 27 травня, російський безпілотник атакував підприємство залізничної інфраструктури у Полтавській обалсті.
Про це розповів начальник ОВА Віталій Дяківнич.
"Ворожий БпЛА атакував територію підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі", – йдеться у його повідомленні.
Звернень до екстрених служб щодо травмованих на даний момент не надходило. Інформація уточнюється.
Станом на 12:00 в області триває повітряна тривога.
- У Полтавському районі вранці 27 квітня впав ворожий дрон.