Україна та Норвегія запускають спільне виробництво mid-strike дронів

Планують виготовити декілька тисяч таких безпілотників для Сил оборони України.

Україна та Норвегія запускають спільне виробництво mid-strike дронів
Український військовослужбовець із безпілотником, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Олександра Сирського

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. 

Як розповіли у Міноборони, планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії, але всю продукцію, яку виготовлять у межах проєкту, передадуть Силам оборони України.

Цей проєкт профінансує Норвегія за рахунок додаткових коштів, які спрямовують до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві Посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Завдяки цьому договору буде можливість масштабувати виробництво українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилити оборонні спроможності обох країн.

Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.

Загалом у 2026 році Норвегія загалом планує спрямувати понад $1,5 млрд на закупівлю озброєння українського виробництва для Сил оборони України.

«Норвегія отримує можливість виробляти технології, які довели свою ефективність, а Україна – дрони, необхідні для перехоплення ініціативи на фронті. Це справжнє win-win партнерство», – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані Силам оборони України вже до літа цього року.

«Підтримка боротьби України – це найважливіше, що ми робимо для безпеки Норвегії. Це співпраця, яка вигідна обом країнам. Це важливий і конкретний крок до поглиблення норвезько-української співпраці, який одночасно зміцнює оборонну промисловість Норвегії та дає Україні можливість виробляти дрони в безпечних умовах на території Норвегії», – підкреслив міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

За його словами, досвід, отриманий у межах цього проєкту, дозволить Норвегії нарощувати виробничі спроможності за критично важливим напрямком.

