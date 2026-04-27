Уряд ухвалив рішення із дерегуляції у сфері будівництва. Зокрема впроваджуються рамкові угоди, оновлюють підхід до ціноутворення, з’являється механізм оскарження відмов у містобудівних умовах тощо.

Про це розповів у телеграмі віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Це зміни, які прибирають системні бар’єри й роблять правила зрозумілими та передбачуваними для ринку», – написав він.

Серед ключових змін – запровадження рамкових угод. Це дозволяє швидше обирати підрядників і запускати проєкти відбудови.

Також оновлюють підхід до ціноутворення – з урахуванням ринкових умов і оплати праці. Паралельно запускають базу цін на будівельні матеріали в електронній системі.

Крім цього, замовник отримує вибір, де оформлювати документи: у місцевих органах контролю або в державній інспекції. Це має скоротити строки. Також серед змін – поява механізму оскарження відмов у містобудівних умовах, щоб проєкти не зупинялись на місяці, урегулювання будівництва на приаеродромних територіях без зниження вимог безпеки.