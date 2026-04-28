ДОТ запускає механізм авансування виробників

Розмір передоплати залежатиме від фактичної швидкості виконання замовлень у попередні 3 місяці.

Агенція оборонних закупівель ДОТ запускає механізм авансування виробників у маркетплейсі зброї  DOT-Chain Defence.

Пресслужба Міноборони пише, що метою такого кроку є надати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання дронів до бойових підрозділів. 

Тепер, якщо виробник стабільно і швидко виконує замовлення, він також може отримати частину коштів наперед.

У міністерстві кажуть, що інструмент авансування дозволяє масштабувати виробництво, особливо при зростанні попиту з боку підрозділів, що могло вплинути на терміни виконання замовлень. Принцип простий: що вища швидкість виконання замовлень для фронту, то більший розмір передоплати отримує бізнес.

Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов зазначив, що є реальний попит підрозділів у DOT-Chain Defence і швидкість, з якою виробники його закривають. 

«Але частина компаній упирається не в технології, а в обігові кошти. Саме тому запускаємо авансування. Воно прив’язане до суми замовлень в попередні періоди та фактичної швидкості постачання: швидше виконуєш замовлення – маєш більший розмір передоплати. Це додаткова мотивація виробляти і постачати швидше», – сказав він. 

Доступ до авансування отримують виробники, які:

  • безперервно присутні в системі DOT-Chain Defence не менше 3 місяців;
  • не мають простроченої заборгованості перед Агенцією.

Розмір передоплати залежить від фактичної швидкості виконання замовлень у попередні 3 місяці:

  • до 70% авансу – якщо середній строк поставки до 30 календарних днів включно;
  • до 30% авансу – якщо строк довший.

База для розрахунку – фактично розміщені замовлення в системі.

Попередня оплата здійснюється на термін 60 днів. У разі невиконання зобов’язань передбачено повернення невикористаних коштів, а також плата за користування коштами у разі прострочення їх повернення.

