Україна від початку великої війни в 2,5 раза збільшила дальність deep strike по Росії

Наразі Україна може уразити воєнні об’єкти навіть на відстані близько 1 750 км.

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення у понад 2,5 раза збільшили дальність deep strike по глибокому тилу агресора. Про це повідомляє Міноборони. 

Якщо в 2022 році вдалося уразити воєнний обʼєкт приблизно за 630 км, то нині українські далекобійні засоби успішно нищать воєнну машину ворога на відстані близько 1 750 м.

Міністерство оборони нагадало знакові для України deep strike по РФ.

2022 рік: Авіабаза Енгельс-2, 650 км

У грудні 2022 року Україна завдала удару по авіабазі Енгельс-2 в Саратовській області – одному з ключових аеродромів російської стратегічної авіації. Внаслідок атаки були пошкоджені два бомбардувальники Ту-95МС, здатні нести крилаті ракети. 

Для удару по цьому стратегічному обʼєкту українські засоби deep strike подолали близько 650 км – рекордну відстань за підсумками першого року повномасштабного вторгнення.

Найбільший «далекобійний» успіх Сил оборони став для росії одним з резонансних провалів ППО у 2022 році.

Одночасно було уражено авіабазу «Дягілево» у Рязанській області рф (500–600 км).

2024 рік: Україна розширила географію далекобійних ударів

У 2024 році Україна розширила географію далекобійних ударів на кілька стратегічних регіонів рф:

2 квітня вперше атаковано завод із виробництва «шахедів» у спеціальній економічній зоні «Алабуга» (1 200 км);9 травня уражено НПЗ «Газпром Нєфтєхім Салават» (1 500 км).

Тобто 2024-й став роком, коли Україна розпочала перехід до системних далекобійних ударів по обʼєктах воєнної машини РФ.

2026 рік: Ухтинський НПЗ, 1 750 км

У лютому 2026 року підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони уразили Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі. Це підприємство знаходиться на відстані приблизно 1 750 км від державного кордону. 

У 2026 році Сили оборони України продовжують систематично завдавати удари як у ближньому, так і у глибокому тилу, щоб примусити агресора до миру. Зокрема, в Уфі на відстані близько 1 400 км уражено НПЗ «Башнєфть-Новойл» та «Башнєфть-Уфанєфтєхім».

У березні було уражено 5 стратегічних заводів і 10 обʼєктів нафтопереробки Росії. Операції охопили територію від тимчасово окупованого Криму,  Донецької і Луганської областей до глибоких тилових районів РФ, зокрема Ленінградську область.

Читайте також
