На Черкащині затримали айтішника за підозрою у реєстрації мобільних номерів і передачі їх ворогу для вербувань

Його також підозрюють у відкритті онлайн-рахунків на підставних осіб для прихованого фінансування агентурних мереж ворога.

Служба безпеки України затримала двох людей, яких підозрюють у співпраці з ФСБ РФ. Серед них — ІТ-фахівець із Черкаської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, він реєстрував українські номери та створював фейкові акаунти в соцмережах, які передавав російській спецслужбі для вербування. Також відкривав онлайн-рахунки на підставних осіб — їх планували використовувати для фінансування агентів.

Крім того, чоловік підбирав людей для вербування і передавав їхні контакти. Один із таких — безробітний із Рівненської області — за вказівкою кураторів передавав координати об’єктів Сил оборони через месенджер.

Його затримали на початковому етапі діяльності. Одночасно затримали і айтішника. Під час обшуків вилучили телефони та комп’ютери.

Обом повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою без права застави.