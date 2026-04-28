​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Четверо мешканців Херсонщини поранені російськими військами

Від російських атак постраждали 32 населені пункти області. 

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, із авіації та артилерії. Поранені четверо людей. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Берегове, Веселе, Милове, Придніпровське, Садове, Тягинка, Зорівка, Понятівка, Антонівка, Станіслав, Комишани, Дніпровське, Томина Балка, Велетенське, Токарівка, Софіївка, Червоний Маяк, Широка Балка, Білозерка, Ромашкове, Розлив, Новодмитрівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Микільське, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини. 

У ОВА нагадують, що при бажанні евакуюватися слід звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.

