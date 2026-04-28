Четверо мешканців Херсонщини поранені російськими військами

Упродовж доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, із авіації та артилерії. Поранені четверо людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Берегове, Веселе, Милове, Придніпровське, Садове, Тягинка, Зорівка, Понятівка, Антонівка, Станіслав, Комишани, Дніпровське, Томина Балка, Велетенське, Токарівка, Софіївка, Червоний Маяк, Широка Балка, Білозерка, Ромашкове, Розлив, Новодмитрівка, Зміївка, Золота Балка, Львове, Микільське, Михайлівка, Одрадокам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 2 людини.

У ОВА нагадують, що при бажанні евакуюватися слід звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.