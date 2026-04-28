У Тернополі конфлікт між школярками переріс у ножові поранення

Внаслідок інциденту одна з дівчат потрапила в реанімацію.

Конфлікт між школярками у Тернополі 27 квітня

У Тернополі під час суперечки між двома неповнолітніми дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інцидент трапився вдень 27 квітня в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.

Правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою "замах на вбивство".