У Тернополі конфлікт між школярками переріс у ножові поранення

У Тернополі під час суперечки між двома неповнолітніми дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень.
Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Інцидент трапився вдень 27 квітня в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.
Правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою "замах на вбивство".
