У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
У Тернополі конфлікт між школярками переріс у ножові поранення

Внаслідок інциденту одна з дівчат потрапила в реанімацію.

Конфлікт між школярками у Тернополі 27 квітня
Фото: Національна поліція України

У Тернополі під час суперечки між двома неповнолітніми дівчатами одна з них отримала кілька ножових поранень.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інцидент трапився вдень 27 квітня в одному з житлових будинків мікрорайону "Новий світ". 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.Потерпілу госпіталізували в реанімаційне відділення. Під час одного з ударів уламок ножа залишився в тілі дівчини.

 Правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу з поміткою "замах на вбивство". 

  • На Тернопільщині про підозру оголосили директору спортшколи, де загинула 14-річна дівчинка. Санна траса, на якій загинула дитина, була зношена на 80%, однак керівник не організував технічного обстеження і не ініціював капітального ремонту.
﻿
