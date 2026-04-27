Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Поліція заявила про ліквідацію «конвертаційного центру» з оборотом у 18 млрд грн

Ділки допомагали бізнесу ухилятися від сплати податків, використовуючи для цього 500 фіктивних фірм. 

Один із затриманих ділків
Фото: Нацполіція

У Полтавській області працівники Нацполіції спільно з БЕБ викрили масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у 18 млрд гривень, який допомагав бізнесу мінімізувати податки. 

Як розповіли у пресслужбі Нацполу, у «центрі» була чітка структура. Організатор схеми, який наразі перебуває за кордоном, координував його роботу, а спільники відповідали за фінансові операції, бухгалтерію, пошук підставних осіб для реєстрації підприємств та відкриття рахунків. Як правило, це були особи з низьким соціальним статусом та знаходилися у скрутному матеріальному становищі.

Керувати «конвертаційним центром» організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором. 

Ділки використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків.

Для виведення коштів за кордон фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників, зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.

Крім того, у переліку «послуг» була легалізація товарно-матеріальних цінностей сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, надаючи їм «законного» походження.

Починаючи з 2022 року послугами «конвертаційного центру» скористались понад 200 підприємств реального сектору економіки, в тому числі і представники «Клубу білого бізнесу». Лише чотирьом підприємствам ділки допомогли ухилитися від сплати 56 млн грн податків. Разом з тим, за попередніми підрахунками, забезпечили «податкову оптимізацію» для бізнесу на суму 3 млрд. грн. 

Загалом правоохоронці провели понад 40 санкціонованих обшуків у Полтавській області та Києві – за місцями проживання фігурантів, в офісах та пунктах обміну валют. Вилучили гроші, фінансову документацію, носії інформації, телефони тощо. Окрім того, у процесуальному порядку затримали учасників злочинної організації.

Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам повідомили про підозри за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення та участь у злочинної організації (ст. 255), пособництво в ухиленні від сплати податків (ст. 212), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358) та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців (ст. 205-1). 

Організатору підозру оголосили заочно. Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. 

