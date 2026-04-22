У місті майже немає зв'язку.

З прифронтового міста Миколаївка Донецької області вдалося евакуювали дев'ятьох цивільних – чотирьох чоловіків та п’ятьох жінок віком від 57 до 76 років.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Через постійну небезпеку охочих покинути місто стає дедалі більше. У Миколаївці дуже поганий зв'язок, тому заявки на евакуацію часто передають родичі, друзі або знайомі людей, які хочуть виїхати", – ідеться у повідомленні.

Евакуації відбуваються майже щодня. Людей забирають із заздалегідь визначених місць.

"У квартиру два осколки залетіли, вибило вікно. Я у цей момент сидів біля вікна і дивом не постраждав. У дітей будинок розбило - кришу, вікна повибивало. Тож прийняли рішення евакуюватися", – розповідає Олександр Іванович.

Під час операції радари зафіксували наближення ворожого дрона, тож "Білі янголи" діяли максимально швидко й вивезли людей броньованим автомобілем.

Евакуйованих доставили до безпечної локації, звідки волонтери допоможуть їм виїхати до більш безпечних регіонів України.