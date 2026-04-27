Російський дрон вдарив по автостоянці у Сумах

Російські війська атакували ударним безпілотником Ковпаківський район міста Суми. Унаслідок влучання пошкоджено 15 вантажних автомобілів та два автобуси.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"15 вантажних автомобілів та 2 автобуси пошкоджено внаслідок влучання ворожого БпЛА попередньо "Гербера" на території автостоянки у Ковпаківському районі Сум. Інші наслідки уточнюються", – ідеться у повідомленні.