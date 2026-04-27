Сили оборони: російська армія перекидає нові сили біля Великої Новосілки

Ворог компенсовує втрати біля Тернуватого перегрупуванням сил на інших ділянках фронту.

Російські війська після втрат на напрямку Тернуватого в Запорізькій області вивели частину підрозділів 29-ї армії на полігони та перекидають нові сили для посилення штурмових дій в районі Великої Новосілки.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

За його словами, кілька підрозділів 29-ї армії, які діяли поблизу населеного пункту Тернувате, втратили боєздатність унаслідок успішних дій Сил оборони України. Після цього їх було відведено на полігони в районі Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донецької області для відновлення та доукомплектування.

Водночас російське командування перекинуло інші підрозділи на напрямок Великої Новосілки, намагаючись посилити штурмову активність.

"Вони перенесли, наприклад, з Тернуватого на ділянку фронту біля Великої Новосілки для того, щоб активніше рухатися в цьому напрямку", — зазначив Волошин.

Таким чином, противник намагається компенсувати втрати на одному з напрямків за рахунок перегрупування сил і посилення тиску на інших ділянках фронту.

