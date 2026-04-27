Від початку доби росіяни 76 разів атакували позиції Сил оборони, - Генштаб

Від початку доби росіяни 76 атакували позиції українських захисників на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Рогізне, Волфине, Кучерівка, Сопич, Кореньок, Рижівка, Атинське, Голишівське, Малушине, Уланове, Іскрисківщина; Тимоновичі– у Чернігівській області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 22 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів намагався покращити своє положення в районах Тернового, Стариці та Охрімівки. Одна з цих спроб триває.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази проводив штурмові дії в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку ворог чотири рази проводив штурмові дії в бік Закітного та Рай-Олександрівки. Одна з цих штурмових дій триває.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка. Одна з цих спроб просуватися - іще триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 29 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новогригорівка та Вербове. Одна з атак ще триває. Населені пункти Лісне, Новоселівка та Покровське зазнали авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників у районах Добропілля, Прилуки, Оленокостянтинівка, Залізничне, Святопетрівка, Мирне, Загірне. Дві атаки тривають. Різдвянка, Верхня Терса, Широке, Свобода, Долинка, Рівне, Новоселівка та Любицьке зазнали авіаударів.

На Оріхівському напрямку противник штурмові дії не проводив, але завдав авіаударів в районах населених пунктів Червона Криниця, Запорожець та Новоолександрівка.

На Придніпровському напрямку противник проводив три штурмові дії в районах о. Білогрудий та Антонівського мосту. Одна з яких іще триває.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.