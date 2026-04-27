У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони. Це стане частиною формування інфраструктури нацспротиву.
В міністерстві оборони розповіли, що стати заступником з оборонних питань зможуть чинні військовослужбовці. Міноборони їх відряджатиме.
"Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.
- Закон про підготовку громадян до національного спротиву народні депутати ухвалили наприкінці березня. Його уже підписав президент.
- Він замінює базову загальну військову підготовку студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти – від середньої до вищої. Учні і студенти вивчатимуть “Основи національного спротиву” незалежно від статі.