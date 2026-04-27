Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони. Ними стануть чинні військові

Очікується, що вони посилять взаємодію військової та цивільної сфер.

У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони. Ними стануть чинні військові
Форма ЗСУ
Фото: mil.gov.ua

У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони. Це стане частиною формування інфраструктури нацспротиву.

В міністерстві оборони розповіли, що стати заступником з оборонних питань зможуть чинні військовослужбовці. Міноборони їх відряджатиме.

"Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

  • Закон про підготовку громадян до національного спротиву народні депутати ухвалили наприкінці березня. Його уже підписав президент.
  • Він замінює базову загальну військову підготовку студентів новим підходом, що інтегрується в освітній процес та охоплює всі рівні освіти – від середньої до вищої. Учні і студенти вивчатимуть “Основи національного спротиву” незалежно від статі. 
