Очікується, що вони посилять взаємодію військової та цивільної сфер.

У місцевих радах з'являться заступники голів з питань оборони. Це стане частиною формування інфраструктури нацспротиву.

В міністерстві оборони розповіли, що стати заступником з оборонних питань зможуть чинні військовослужбовці. Міноборони їх відряджатиме.

"Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів. Важливо, що зазначені посади будуть збережені і в разі настання умовно мирного часу", – розповів заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.