Росіяни знову дистанційно замінували Херсон: міни виявили на мосту через Кошову

Росіяни знову замінували територію Херсона. Начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що ворожі міни типу “Пряник” виявили на мосту через річку Кошову.

Він закликав обережно пересуватися міцевістю. Площа мінування може бути значно більшою.

“У разі виявлення невідомих вибухонебезпечних предметів не наближатись до них, не брати до рук і одразу повідомити за номерами 101, 102”, – закликав Шанько у дописі в Telegram.

Фото: Ярослав Шанько в Telegram Міна типу Пряник