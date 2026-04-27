ЗСУ: ворог намагається використати "зеленку" для проникнення вглиб української оборони

На Олександрівському напрямку ворог намагається закріпитися в районі Великомихайлівського лісу.

На південному напрямку фронту російські війська намагаються використати "зеленку", щоб проникнути вглиб української оборони. ЗСУ посилюють контрзаходи та стримують противника.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

Як повідомляє речник, ворог намагається проникнути вглиб української оборони малими групами, використовуючи природні умови для прихованого пересування. У відповідь українські військові збільшили кількість пошуково-ударних операцій, спрямованих на виявлення та знищення таких груп.

Особливу активність російські підрозділи проявляють на Олександрівському напрямку: "Його групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини", – каже Волошин.