ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ: ворог намагається використати "зеленку" для проникнення вглиб української оборони

На Олександрівському напрямку ворог намагається закріпитися в районі Великомихайлівського лісу.

Олександрівський напрямок фронту станом на 27 квітня
Фото: Генштаб ЗСУ

На південному напрямку фронту російські війська намагаються використати "зеленку", щоб проникнути вглиб української оборони. ЗСУ посилюють контрзаходи та стримують противника.

Про це в ефірі повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

Як повідомляє речник, ворог намагається проникнути вглиб української оборони малими групами, використовуючи природні умови для прихованого пересування. У відповідь українські військові збільшили кількість пошуково-ударних операцій, спрямованих на виявлення та знищення таких груп.

Особливу активність російські підрозділи проявляють на Олександрівському напрямку: "Його групи намагаються зайти у Великомихайлівський ліс, розвідати якісь переправи, тому що там тече річка Вовча, і в цьому лісі ворог намагається захопити якийсь плацдарм, щоб знову продовжувати свої штурмові дії в напрямку Покровського, Дніпропетровщини", – каже Волошин.

  • На Олександрівському напрямку минулої доби ворог атакував дев’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Калинівське, Січневе, Злагода, Хороше, Вербове та Новогригорівка.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies