На напрямку Бударки–Землянки російські війська здійснили чергову спробу мотоциклетного штурму малими групами, а також прикриття артилерійського вогню та ударних безпілотників.

Про це повідомили у 16 армійський корпус ЗСУ.

За даними українських військових, противник намагався швидко просунутися вглиб позицій, однак план атаки був зірваний ще на підступах.

"План виглядав швидким лише на папері. У реальності їх зустріла "стіна" з дронів прикордонників "Гарту". Цілі виявляли ще на підступах і методично "гасили". Одного окупанта взято в полон. Загальні втрати противника – понад 50 осіб, з яких 34 – знищено, ще 18 – поранено", – ідеться у повідомленні.