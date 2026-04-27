Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Робота НРК, захист від балістики та доповіді розвідки: Президент провів Ставку

Президент анонсував збільшення контрактування НРК та постачання ракет для антибалістичних систем.

Робота НРК, захист від балістики та доповіді розвідки: Президент провів Ставку
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовими темами стали контрактування наземних роботизованих комплексів, захист українського неба від балістичних ракет та стан російської економіки. 

Про це президент розповів у соцмережах.

Контрактування НРК

"Саме наземні роботизовані комплекси зараз є одним із найбільш гарячих запитів наших Сил оборони, і виробництво та постачання мають встигати за потребою. Обсяг контрактування НРК повинен бути значно більшим, ніж торік", – каже Президент.

Як відомо, уже законтрактовано 25 тисяч НРК – удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває. 

"Я вдячний усім виробникам, які забезпечують вчасне виконання контрактів, і кожному нашому підрозділу та всім командирам, які масштабують використання НРК. Доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання", – додає Президент. 

Захист проти балістики

Президент заслухав доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Зеленський наголошує, що важливо, щоб на травень постачання було не менше, ніж ми вже отримали на рівні обіцянок від партнерів, і це пряме завдання для наших дипломатів і військового командування. 

"Обговорили і стан роботи по альтернативних засобах антибалістичного захисту – доступних у світі та власних, українських розробок", – ідеться у повідомленні. 

Стан економіки РФ

ГУР і Служба зовнішньої розвідки України ґрунтовно доповіли щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу цього року: фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати. 

"Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють. Будемо продовжувати наш тиск на агресора. Слава Україні!", – додає глава держави.

Читайте також
