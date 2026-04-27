Сили оборони уразили російську РСЗВ "Торнадо-С" в окупованому Мелітополі

Також ЗСУ завдали уражень по ворожих складах боєприпасів та пунктах управління.

Сили оборони України завдали низки уражень по російських складах боєприпасів та пунктах управління та пошкодили РСЗВ "Торнадо-С".

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

Упродовж 26 квітня та в ніч на 27 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по ворожих об’єктах на тимчасово окупованих територіях України.

Відтак, Сили оборони уразили склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Селидове на ТОТ Донеччини.

В окупованому Мелітополі на ТОТ Запоріжжя уражено реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

У районі населеного пункту Миколаївка Запорізької області уражено ремонтний підрозділ окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.