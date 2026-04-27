Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Допомагала росіянам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині: в Україні засудили агентку ФСБ

Зрадниця коригувала ворожий вогонь під виглядом розвозки хліба у прифронтових населених пунктах.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

До 15 років тюрми  в Україні засудили ще одну зрадницю, яка допомагала російським військам обстрілювати позиції ЗСУ на Донеччині.

"За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала агентка фсб, яку викрили у березні 2025 року на Донеччині", – ідеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Відомо, що зловмисниця під виглядом розвозки хліба по торгових точках прифронтових населених пунктів коригувала російські обстріли регіону.

Насамперед вона намагалася розвідати локації запасних командних пунктів, логістичних складів та опорних пунктів оборони українських військ на Краматорському напрямку.

Співробітники СБУ задокументували злочини агентки та затримали її в райцентрі після нової розвідвилазки. Одночасно з цим було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій захисників Донеччини в зоні шпигунської активності РФ.

Під час обшуків у зловмисниці вилучено смартфон, за допомогою якого вона фотографувала військові об’єкти, позначала їхні геолокації на гугл-картах та координувала свої дії з куратором від ФСБ.

За даними слідства, коригуванням ворожих обстрілів займалась завербована російською спецслужбою місцева мешканка.

Російські спецслужби помітили жінку, коли вона публікувала в чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.

Після вербування зрадниця почала використовувати комерційні поїздки регіоном для наведення ударів по Силах оборони, насамперед з використанням керованих авіабомб.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Читайте також
