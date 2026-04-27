УЗ отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні цього року

Загалом замовили 100 вагонів, їх мають виготовити до 2028 року.

Укрзалізниця отримала перші шість нових пасажирських вагонів, виготовлених в Україні цього року.

Про це у телеграмі написав віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Він розповів, що це перші вагони зі 100, замовлених у 2025 році в Крюківського вагонобудівного заводу.

Загальна вартість контракту – близько 6.5 млрд грн, його фінансуватимуть за рахунок держбюджету. Поставки триватимуть поетапно до травня 2028 року. До кінця 2026-го будуть готовими 60 вагонів, пише Кулеба.

Загалом планують масштабно оновити парк і виготовити 88 сучасних купейних, 7 – інклюзивних вагонів для людей у колісному кріслі і 5 вагонів нового покоління з довшим – на 20 років – строком служби. Вони мають кондиціонери, оснащені акумуляторами та передбаченими рішеннями і зручностями для подорожей із дітьми.

Нові вагони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу. До їх виготовлення залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів.

Перші вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда, який Укрзалізниця представить 28 квітня.