В Україні спростили техконтроль для міжнародних перевізників

Тепер необхідно проходити лише одну процедуру техогляду, яка одночасно відповідає і українським, і європейським вимогам.

В Україні спростили технічний контроль для міжнародних перевізників.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Це стосується перевезень для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ). Такі дозволи дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами. Україна є однією з найактивніших у їх використанні.

"Раніше перевізники проходили дві окремі перевірки. Після цього рішення уряду, ініційованого Мінрозвитку, залишається тільки одна процедура техогляду, яка одночасно підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам", - розповів Кулеба.

За його словами, останні роки бізнес витратив близько 300 млн грн на дублюючі процедури.

Також Кулеба повідомив про відкриття ринку технічного контролю. Видавати сертифікати тепер зможуть усі акредитовані суб’єкти, а не одне державне підприємство.

Серед іншого, в Україні впровадять європейські підходи до технічного контролю: єдину класифікацію недоліків, чіткі правила експлуатації транспорту, повну інтеграція даних у державну систему.