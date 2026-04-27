ГоловнаЕкономікаДержава

В Україні спростили техконтроль для міжнародних перевізників

Тепер необхідно проходити лише одну процедуру техогляду, яка одночасно відповідає і українським, і європейським вимогам.

Олексій Кулеба
Фото: Мінгромад

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

 Це стосується перевезень для вантажівок за дозволами Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ). Такі дозволи дають можливість перевозити товари між понад 40 країнами. Україна є однією з найактивніших у їх використанні. 

 "Раніше перевізники проходили дві окремі перевірки. Після цього рішення уряду, ініційованого Мінрозвитку, залишається тільки одна процедура техогляду, яка одночасно підтверджує відповідність і українським, і міжнародним вимогам", - розповів Кулеба. 

За його словами, останні роки бізнес витратив близько 300 млн грн на дублюючі процедури. 

 Також Кулеба повідомив про відкриття ринку технічного контролю. Видавати сертифікати тепер зможуть усі акредитовані суб’єкти, а не одне державне підприємство.  

Серед іншого, в Україні впровадять європейські підходи до технічного контролю: єдину класифікацію недоліків, чіткі правила експлуатації транспорту, повну інтеграція даних у державну систему.  

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies