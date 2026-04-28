​НБУ випустив монету "Зубр" із серії про відродження природи після Чорнобильської катастрофи

Національний банк України ввів у обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Зубр", яка завершує тематичний монетний ряд у серії "Флора і фауна України".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Це вкотре підтверджує флора та фауна Чорнобиля. Сьогодні зона відчуження – це не лише місце пам’яті про трагедію, але й унікальний природний простір, де життя відновлюється своїм шляхом. Через 40 років після катастрофи тут знову живуть рідкісні тварини: зубри, бурі ведмеді, лосі, рисі, коні Пржевальського та чорні лелеки. Кожному з них ми присвятили пам’ятну монету, яка увійшла до серії «Флора і фауна України». І тепер завершуємо цей монетний ряд новою пам’ятною монетою «Чорнобиль. Відродження. Зубр»", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що міжнародний проєкт із відновлення популяції зубрів, запланований на 2022 рік, поки не вдалося реалізувати через повномасштабне вторгнення Росії.

Номінал пам’ятної монети - 5 гривень. На аверсі зображено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: у центрі – стилізований міжнародний знак "Радіаційна загроза", оповитий листям, навколо якого зображені тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, ведмедя бурого, лося, зубра, рисі, коня Пржевальського та лелеки чорного.

На реверсі на тлі пейзажу зображено зубра (кольоровий друк). Тираж – 40 000 штук (у тому числі 20 000 штук у сувенірному пакованні).

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.