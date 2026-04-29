Майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла

Ще майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми єВідновлення у розмірі 2 млрд грн.

«Кошти підуть на ремонти різного рівня складності. Для менших пошкоджень передбачено до 200 тисяч грн на один об’єкт. Для складніших випадків сума компенсації більша і залежить від типу житла: до 350 тисяч грн для квартир і до 500 тисяч грн для приватних будинків», - розповіла Свириденко.

Глава уряду повідомила, що загалом у межах програми єВідновлення вже 139 тисяч сімей отримали компенсації на суму 13,5 млрд грн.

Якщо житло пошкоджене чи знищене внаслідок російської агресії, подати заявку можна через ЦНАП, у нотаріуса або через портал Дія.