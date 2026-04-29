Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили одразу два російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області РФ загальною вартістю близько 24 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

На момент ураження ворожі гелікоптери перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію.

Після уточнення координат ворожих цілей, оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидва гелікоптери росіян уражено.

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО «А» 29 квітня на території Воронезької області РФ.

Мі-8 — багатоцільовий гелікоптер, який противник використовує для транспортування особового складу та вантажів, а також для вогневої підтримки підрозділів. Орієнтовна вартість одного борту — щонайменше 6 млн доларів США.

Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки та живої сили. Броньована кабіна екіпажу дає змогу діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість — близько 18 млн доларів.