В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

Птахи Сил безпілотних систем уразили два гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області РФ

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБр спільно із ЦСО "А".

Фото: скріншот з відео

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ уразили одразу два російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28 у Воронезькій області РФ загальною вартістю близько 24 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

На момент ураження ворожі гелікоптери перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч перебував особовий склад противника, який забезпечував їх експлуатацію. 

Після уточнення координат ворожих цілей, оператори завдали послідовних ударів БпЛА. У результаті влучань обидва гелікоптери росіян уражено. 

Ураження здійснили пілоти зведених екіпажів 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБр у спільно спланованій операції з ЦСО «А» 29 квітня на території Воронезької області РФ.

Мі-8 — багатоцільовий гелікоптер, який противник використовує для транспортування особового складу та вантажів, а також для вогневої підтримки підрозділів. Орієнтовна вартість одного борту — щонайменше 6 млн доларів США.

Мі-28 — ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки та живої сили. Броньована кабіна екіпажу дає змогу діяти в умовах інтенсивного вогневого впливу. Орієнтовна вартість — близько 18 млн доларів.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies