Російські війська атакували село Біленьке Запорізького району. Унаслідок атаки двоє цивільних поранені.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. російський fpv-дрон ударив по приватному подвір'ю у Біленькому", – ідеться у повідомленні.

Поранені 56-річна жінка та 68-річний чоловік. Їм надана уся необхідна медична допомога.